Kollision in Holzschwang: Hoher Sachschaden und Verletzte bei Verkehrsunfall

Neu-Ulm

Hoher Sachschaden bei Kollision in Holzschwang

Die Fahrerin eines Kleintransporters übersieht beim Abbiegen ein Auto und es knallt. Danach muss die Straße gesperrt werden.
Von Ronald Hinzpeter
    •
    •
    •
    Bei einem Zusammenstoß in Holzschwang wurden zwei Frauen leicht verletzt.
    Bei einem Zusammenstoß in Holzschwang wurden zwei Frauen leicht verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

    Hoher Sachschaden ist am Freitagnachmittag bei einer Kollision in Holzschwang entstanden. Nach Darstellung der Polizei wollte eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Kleintransporter von der Kreisstraße NU3 nach links in die Straße in Richtung Tiefenbach abbiegen. Dabei übersah sie jedoch eine entgegenkommende 72-jährige Autofahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die zwei Frauen erlitten nur leichte Verletzungen, wurden aber vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf über 35.000 Euro belaufen. Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls und während der Bergung der Unfallfahrzeuge musste die Kreisstraße NU3 kurzzeitig gesperrt werden. Neben Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehren aus Holzschwang und Neu-Ulm am Einsatz beteiligt. (AZ)

