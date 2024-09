Mit göttlichem Humor: Carolin Kebekus kehrt nach Babypause mit neuem Programm zurück

Ein Engelschor, der „Shesus“ singt, tönt aus den Lautsprechern und die Besucherinnen und Besucher in der ausverkauften Ratiopharm-Arena erheben sich zum Gebet. Das „Mutter unser“ erklingt in der Halle. Was im ersten Moment wie eine verdrehte Welt erscheint, ist das neue Programm der Kölner Komikerin Carolin Kebekus. In weißem Gewand schwebt sie am Donnerstagabend auf die Bühne. Das Programm verspricht unter dem Motto „The Sky ist not the Limit!“ Vieles. Die Komikerin will als „Shesus“ in den Comedyhimmel aufsteigen und als Hohepriesterin in Neu-Ulm eine Messe nicht enden wollender Heiterkeit zelebrieren.

Ronja Haecker