Das Edwin Scharff Museum darf sich feiern!

Plus Vor 25 Jahren wurde das Edwin Scharff Museum gegründet. Es wurde zu einem Ort der Begegnung und einem Aushängeschild für die Stadt Neu-Ulm.

Dunkel, klein, nicht besonders repräsentativ - so wurden die Werke des gebürtigen Neu-Ulmer Bildhauers Edwin Scharff bis 1999 in seiner Heimatstadt präsentiert. Dann bekamen sie ein eigenes Museum in der Innenstadt. Dieses Museum hat seinen 25 Geburtstag nun groß gefeiert - zu Recht. Im Laufe eines Vierteljahrhunderts wurde es so viel mehr als ein bloßer Ort für die Kunst von Edwin Scharff.

Die Dauerausstellung, die neben den Skulpturen Scharffs auch Werke von Ernst Geitlinger enthält, ist natürlich so etwas wie das Herzstück des Museums geblieben. In wechselnden Sonderausstellungen hat Museumsleiterin Helga Gutbrod immer wieder überraschende Themen gesetzt, renommierte Partner gewonnen (etwa die Berliner Nationalgalerie) und Werke weltbekannter Künstlerinnen und Künstler in das kleine Neu-Ulm geholt. Ganz aktuell sind in der Sonderausstellung "Gemischtes Doppel" etwa Arbeiten von Henri Matisse und Lovis Corinth zu sehen.

