Die perfiden Folgen der Bauschaum-Attacke

Wer macht denn sowas? Bauschaum in den Auspuff sprühen? Eine verrückte Aktion. Im Ulmer Umland sowie in Neu-Ulm wurden 123 Fahrzeuge attackiert. Doch die Täter hinterließen eine Visitenkarte: Einen Aufkleber mit der Parole „Sei grüner“ und dem Bild eines grinsenden Robert Habeck. Für die Ulmer Polizei war gleich klar, es müsse sich um Klimaaktivisten handeln, während ihre bayerischen Kollegen in ihrer Meldung keinen konkreten Verdacht äußerten. Natürlich sorgten die Vorfälle für Ärger. Auf der Facebook-Seite unserer Redaktion war dann auch von „Klima Terroristen“ die Rede und: „Wenn man zu dumm für Argumente ist, kommen Gewalt und Sachbeschädigungen.“ Doch dann stellt sich heraus: Die angeblich so grünen Bauschäumer waren nach Recherchen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel offenbar im Auftrag Russlands unterwegs, um einfach Unruhe zu stiften und offensichtlich unliebsame Gruppen in Misskredit zu bringen. Hat ja in diesem Fall wieder prima funktioniert. Jetzt ermittelt die Ulmer Staatsanwaltschaft gegen vier Verdächtige, macht aber ansonsten keine Angaben.

Eine wilde Geschichte, wenn sie sich als wahr herausstellt. Sie zeigt auch, wie leicht sich die Öffentlichkeit täuschen lässt. Auch wir Medien sind da nicht immer ganz unschuldig. Die Bild-Zeitung krakeelte nach Bekanntwerden der ersten Attacken gleich los: „Klima-Radikale attackieren Autos mit Bauschaum.“ Das passte halt so schön ins publizistische Weltbild. Auch die Ulmer Polizei hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, indem sie einen Verdacht hinausblies, der auf einer Finte beruhte. Wir als örtliche Medien haben ihn dann weitergetragen, weil er ja aus einer seriösen Quelle stammte, nämlich von der Polizei. Nun darf man gespannt sein, was die Ermittlungen ergeben.

Wir werden oft für dumm verkauft

Es ist schon manchmal deprimierend, wie oft versucht wird, einen für dumm zu verkaufen, entweder um politischen Schaden anzurichten oder materiellen. Fast jede Woche berichtet die Polizei über betrügerische Anrufe, mit denen versucht wird, gutgläubigen Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Nicht wenige von uns dürften schon mal eine SMS auf dem Handy empfangen haben mit der (gefälschten) Nachricht: „Hallo Papa/Mama, das ist meine neue Handynummer.“ Oder es findet sich im elektronischen Postfach eine Mail mit der Nachricht, dass für irgend ein Paket noch eine Gebühr zu entrichten sei. „Bitte klicken Sie auf den Link.“ Und das sollte man auf keinen Fall tun.

All so was ist geeignet, Vertrauen zu zerstören, ohne das eine demokratische Gemeinschaft nur sehr schlecht funktioniert. Für uns als Medienschaffende – die eigentlich grundsätzlich misstrauisch sind oder es zumindest sein sollten – heißt das, weiterhin aufzuklären, aber selber noch vorsichtiger mit Informationen umzugehen, die auch aus vermeintlich seriösen Quellen an uns herangetragen werden.