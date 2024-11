Die Süßigkeiten-Jagd an Halloween missfällt: Geht doch lieber Sternsingen

Sechs bis sieben Mal hat es am Halloween-Abend an der Tür geklingelt. Davor standen bekannte Grusel-Gesichter, aber auch wildfremde. Und so manche hatten wieder einmal nur eine schlichte Maske auf oder nur ein Messer in der Hand und gaben lediglich von sich: „Süßes oder Saures“. Selbstverständlich bekamen auch diese Kinder trotz ihrer eher einfallslosen Darbietung etwas. Man ist ja nicht so. Das Rübengeistern scheint den Kleinen ja augenscheinlich Spaß zu machen. Und so kommen sie raus an die frische Luft und unter Leute. Dennoch missfällt einem dieser „Brauch“ immer mehr.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Halloween Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brauch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis