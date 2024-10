Konjunkturflaute setzt Unternehmen im Kreis Neu-Ulm schwer zu: Lichtblicke rar

Die Trendwende in der regionalen Wirtschaft bleibt weiter aus. Lediglich ein diffuser Lichtblick ist die Tatsache, dass die Unternehmen in der Region Neu-Ulm beim Blick in die Zukunft etwas weniger pessimistisch sind, also noch bei der vergangenen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer. Unternehmer aus Neu-Ulm, Senden und Illertissen berichten bei der Vorstellung der Zahlen über die Lage der Dinge.

