Kettcar bringen gute Stimmung und ernste Botschaften ins Roxy

Kickende Kinder und Stadionbilder flimmern über die Leinwand, nur Keyboarder Lars Wiebusch spielt und das Publikum komplett still. Wenig später ist „Der Tag wird kommen“ zu Ende – und das Roxy tobt. Kettcar können laut und leise, wütend und liebevoll. Nach diesem Konzert in Ulm bleiben nur zwei Fragen offen: Jubeln die Leute mehr über die Musik oder mehr über die Botschaften? Und hat Marcus Wiebusch wirklich in der Nacht noch das angeblich bestgehütete Geheimnis der Bandgeschichte verraten?

