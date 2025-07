„Stürmt die Burg“ startet diesen Freitag

Für Musik- und Kulturliebhaber gilt ab diesem Freitag wieder die Aufforderung „Stürmt die Burg“. Die Wilhelmsburg wird bereits zum achten Mal zum kulturellen Pop-Up-Space. Das Programm ist prall gefüllt mit Live-Musik, True-Crime-Theater, Lesungen und Diskussionen, Kunst und einem Familienprogramm. Zahlreiche regionale, nationale und internationale Kulturschaffende sind heuer vom 25. Juli bis 10. August mit dabei. Der Eintritt ist wie immer frei.

Das ist am ersten Wochenende geboten

Zur offiziellen Eröffung diesen Donnerstag kommt auch Ulms OB Martin Ansbacher. Anschließend will DJ OnePiece mit einem Best-Of-All-Time-Mix das Publikum begeistern und die inklusive Projektband Boxitos aus der Schweiz ist mit einer Mischung aus Worldmusic, Rap und Pop dabei. Am Samstag gibt es dann Indiemusik von Casarblanca und Jazz bis Pop von den Brassmaniacs. Beide Bands kommen aus Ulm. Am ersten Familiensonntag erzählt Sarah und das Nix mit ihrer Musik eine spannende Geschichte und Friend of a Friend aus den USA sorgt für warmen Indie-Rock-Sound. Am ersten Wochenende steht zudem der Poetomat zur Verfügung: Ein Wort ins Eingabefach – kurze Zeit später erscheint ein individuell verfasstes Gedicht aus dem Ausgabefach, geschrieben von geübten Schnelldichterinnen und -dichtern.

Im Westflügel gibt es wieder Kunstausstellungen

Im Westflügel gibt es heuer eine umfangreiche Ausstellung, eingeleitet mit einer Vernissage am 26. Juli um 19 Uhr. Die rohen Räume der Wilhelmsburg zeigen Projekte zwischen Graffiti, KI, Lichtkunst, Theater, Textil, Interaktion und Performance. Es gibt politische, partizipative und immersive Arbeiten – von Schablonenkunst über Zukunftsvisionen bis zum virtuellen Pixelpool. Ergänzt wird der Westflügel durch die „Kunstwelten der Kinder“ (ab Sonntag, 27. Juli), eine zusätzliche Ausstellung im Flankenturm. Seit 2019 übernehmen Künstlerinnen und Künstler in Ulm Patenschaften für Kindertageseinrichtungen. Die Ausstellung zeigt ihre Werke und thematisiert die Bedeutung frühkindlicher kultureller Bildung. Am Eröffnungstag wird sie durch drei verschiedene Workshops begleitet.

Auch in diesem Sommer ist die Burgbar No. XII mit ihrer Pop-up-Bar im Biergarten im Innenhof mit Getränken dabei, während Streetfood-Stände an den Veranstaltungstagen diverse Gerichte anbieten. Wie gewohnt bringt ein Shuttlebus die Besucherinnen und Besucher kostenlos vom Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in der Stadtmitte oder von der Haltestelle Frauenstraße (Höhe Gold Ochsen Brauerei) auf die Wilhelmsburg und bis in den späten Abend wieder zurück in die Stadt. Weitere Informationen und das vollständige Programm die-wilhelmsburg.de/pop-up-space. (AZ)

Öffnungszeiten: Donnerstag 17-23Uhr, Freitag/Samstag 17-24 Uhr, Sonntag 14-21 Uhr