Schwerer Unfall in Mittelbiberach: Auto und Motorrad beteiligt

Im Kreis Biberach kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Auf der Buchauer Straße in Mittelbiberach im Kreis Biberach ist am Montagmittag, gegen 12 Uhr, ein Unfall passiert. Nach ersten Informationen der Polizei sind an dem Verkehrsunfall ein Auto und ein Motorrad beteiligt. Polizei und Rettungskräfte befinden sich vor Ort im Einsatz. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.