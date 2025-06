Kreis Neu-Ulm senkt geplante Müllgebühren deutlich – doch es gibt einen Haken

Nach der großen Empörung über das neue Müllsystem hat Landrätin Eva Treu (CSU) das Ruder herumgerissen. Die Mehrheit der Mitglieder des Werksausschusses folgten ihrem Vorschlag, die vorgesehenen Gebühren für die Abfallentsorgung in den elf Kommunen, die diese Aufgaben an den Kreis zurückgeben, deutlich abzusenken. Der Clou: Die vorhandenen Mittel von zwölf Millionen Euro auf der hohen Kante des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) werden schneller mit den Ausgaben verrechnet als vorgesehen, nämlich binnen zwei, statt drei Jahren. So wird eine Senkung der Grundgebühren um 52 bis 56 Prozent in den Jahren 2026 und 2027 erreicht, hat die Beraterfirma Econum errechnet.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Müllgebühr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis