Bürger kritisieren Zustand der Straßen und Verkehrseinschränkungen

Die Bürgerversammlung in Nersingen verlief zwar ruhig, doch wurde klar, dass die Zeiten in der Gemeinde einerseits zukunftsorientiert und damit positiv zu betrachten sind, andererseits auch Probleme aufgetaucht sind oder gerade auftauchen, die viele Bürger und Bürgerinnen als negativ und für verbesserungswürdig halten. Besonders die Pläne der Bahn rund um den Bahnhof warfen beim Publikum in der gut besuchten Gemeindehalle Fragen auf. Aber auch in Bezug auf diverse Verkehrsprobleme, zum Beispiel im Pulsweg in Leibi, gab es die eine oder andere Wortmeldung von Betroffenen.

