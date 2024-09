Schwerer Unfall auf der Alb: Motorradfahrer wird von Auto erfasst

Auf der Schwäbischen Alb bei Geislingen ist es am Freitagmorgen, gegen kurz vor 7.45 Uhr, zu einem schweren Unfall gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, kam es auf einem Verbindungsweg zwischen den Orten Kuchalb und Stötten (Kreis Göppingen) in der Folge eines Vorfahrtsverstoßes an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde vom Fahrzeug geschleudert und kam abseits der Straße zum Liegen. Notarzt und Kräfte des Rettungsdienstes seien vor Ort im Einsatz. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall wohl schwerer verletzt. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen ist in dem Bereich mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.