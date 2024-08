„Vertrauen enttäuscht“: Ärger um Lieferzeiten für Geschäfte in Ulmer Fußgängerzone

Um die Anlieferzeiten in der Ulmer Herrenkeller- und der Dreiköniggasse gibt es erneut eine Debatte. Als im vergangenen Jahr die Autos aus den Gassen verbannt wurden, wurde beschlossen, dass die Geschäfte zumindest von 5 bis 22 Uhr beliefert werden dürfen. Nun hat der Ulmer Bauausschuss diese Entscheidung revidiert und die Anlieferzeit den anderen Fußgängerzonen in der Stadt angepasst: Demnächst dürfen die Geschäfte deshalb auch hier nur noch von 5 bis 11 Uhr beliefert werden. Ein Argument im Bauausschuss war, dass sonst jeder tagsüber und auch noch am Abend in die Gassen fahre, weil er vermeintlich ein Anliegen habe.

