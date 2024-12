Programm im Pfleghof: Diese Künstler kommen nach Langenau

Das neue Programm des Kulturbüros Langenau beinhaltet die vielfältigen Veranstaltungen von Januar bis einschließlich Juni 2025. Konzerte finden sich hier genauso wie Schauspiel, Lesung und Kabarett. Große Namen sind ebenso dabei wie Newcomer.

Das Jahr startet mit einer warmen Erinnerung an den Sommer und den Süden: Verónica Ferreiro, „die Stimme Galiziens“, tritt am 11. Januar gemeinsam mit dem Gitarristen Javier Sánchez im Pfleghofsaal auf. Ein Crossover von klassischer Musik, Folk, Pop und Jazz steht auf dem Programm. Begleitet werden die beiden von Pianist Moisés Sánchez. Hochkarätig geht es weiter: Dieter Ilg, seit Jahren eine der einflussreichsten Stimmen des europäischen Jazz, kommt mit seinem Trio am Valentinstag, 14. Februar, nach Langenau. Das A cappella-Comedy-Quartett LaLeLu, das mit seiner 30-Jahre-Jubiläumstour am 5. April im Pfleghof auftritt, garantiert witziges, lustvolles Musik-Kabarett. Mit Vienna Teng betritt am 25. April eine hochgelobte US-Künstlerin die Pfleghof-Bühne. Ihre wunderschönen Songs, deren Musikstil sie selbst zwischen Folk, Pop, Klassik und Jazz ansiedelt, sind garniert mit äußerst klugen eigenen Texten. Noch nicht ganz so bekannt ist am 16. Mai der junge Liedermacher FALK, der mit seinen überraschenden, frechen, mitunter auch berührenden Texten bereits diverse Preise abgeräumt hat, jüngst den Deutschen Kleinkunstpreis.

Rufus Beck liest Mark Twain

Auch in den Bereichen Kabarett, Schauspiel und Lesung hat der neue Spielplan einiges zu bieten: Florian Wagner, eine Hälfte des Kabarett-Duos „Ass-Dur“, kommt am 16. Januar mit seinem Solo-Programm „Funk you“ in den Pfleghof. In seinem Klavier-Kabarett-Programm geht der Pianist und Sänger den Fragen nach, wie Mozart „Atemlos“ geschrieben hätte und ob Beethoven wirklich taub war. Gut eine Woche später, am 25. Januar, tritt das Pantomime-Duo Bodecker & Neander in Langenau auf. Ohne Worte und fast ohne Requisiten erzählen die beiden grandios ihre Geschichten – mal spannend, mal anrührend und oft wahnsinnig komisch! Rufus Beck ist einem breiten Publikum nicht nur aus Theater, Film und Fernsehen bekannt, sondern auch als Interpret der 124 Harry Potter-Hörbuch-CDs: Am 8. Februar liest er aus Mark Twains Roman „Bummel durch Europa“, in dem der Autor liebevoll die Eigenheiten der „alten Welt“ aufs Korn nimmt. Schauspieler und Kabarettist Uli Boettcher beschreibt am 11. April in seinem Programm „Ü50 – Silberrücken im Nebel“ auf äußerst unterhaltsame Weise die Tücken des Älterwerdens.

Neues Zehn-Euro-Ticket für Jugendliche und Junge Erwachsene

Einige der oben genannten Veranstaltungen werden im Rahmen der neuen Reihe „Early Hour“ gezeigt. Diese beginnen bereits um 19 Uhr statt um 20 Uhr. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zu einem Gespräch in lockerer Runde mit den Künstlern. Außerdem spricht das Kulturbüro eine ausdrückliche Einladung für Familien mit Kindern ab 12 Jahren aus. Unterstützt wird dies durch das neue 10-Euro-Ticket für alle bis einschließlich 24 Jahre.

Tickets sind ab sofort erhältlich, unter anderem im Kulturbüro (07345/9622-141 oder kulturbuero@langenau.de), bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über pfleghof-langenau.de (AZ)