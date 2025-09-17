Kulturnacht 2025 in Ulm und Neu-Ulm: Das wird geboten

Malerei, Tanz, Musik, Theater und Gesang. Das ist nur ein kleiner Teil der Dinge, die bei der diesjährigen Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm angeboten werden. Vor 25 Jahren, im Spätsommer 2001, startete das Experiment „Kulturnacht“ – eine Initiative aus dem Arbeitskreis Kultur, welche die Sichtbarkeit der lokalen Künstler erhöhen sollte. Damals gab es etwa 50 Veranstaltungsorte, heute sind es 115 in Ulm und Neu-Ulm, auf welche sich 150 Darbietungen von 500 Akteuren verteilen werden – ein neuer Höchststand. Und das wird in diesem Jahr angeboten:

Das Theater Ulm, das Stadthaus, das Edwin-Scharff-Haus, all das sind Standorte, bei denen man unmittelbar an Kultur denkt. Klar, denn dort wird das ganze Jahr über Kultur geboten. Wenn aber Friseure, Cafés und Tattoostudios gleichzeitig zu Kunststätten werden, dann kann nur Kulturnacht sein in Ulm und Neu-Ulm. Und die ziehe Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region an. Etwa 250.000 Gäste hätte man seit 2001 empfangen, sagt Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann. Jedes Jahr verteilen sich also mehr als 10.000 Menschen, vorwiegend auf die zentralen Veranstaltungsorte in der Ulmer Innenstadt. Dabei gibt es viele kleinere Räume und Orte, die extra in dieser Nacht ein eigenes Kulturprogramm auf die Beine stellen.

Kulturnacht 2025 in Ulm und Neu-Ulm: Diese Veranstaltungen sollten Sie sehen

Wie etwa Arzos Haarsalon in der Paradiesgasse. Dort trifft schrilles Theater auf schräge Musik. Oder aber das „Comic Home“ an der Frauenstraße, wo das „Ulmer Cosplay Event“ stattfindet. Das Programm ist vielfältig. Von einer Kinder-Rally am Münsterplatz, veranstaltet von der Goldschmiede Dentler, über eine Besichtigung der Ulmer Synagoge am Weinhof bis zu Musik-Workshops im Neu-Ulmer Edwin Scharff Museum, wo sich jeder an Instrumenten ausprobieren darf: Bei der Kulturnacht kann jeder eine neue Kunstform für sich entdecken.

Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf Familien und Kindern: Für sie ist der Eintritt zwischen 15 und 18 Uhr frei. Es gibt ein Programm mit über 30 Veranstaltungen, die extra für Kinder konzipiert wurden. Neben der bereits erwähnten Rätselsuche am Münsterplatz gibt es beispielsweise ein Mitmachtheater im Club Orange. Hier erarbeiten die Kinder gemeinsam mit Künstlern ein ganz neues Theaterstück.

So wird bei der Ulmer Kulturnacht 25 für Sicherheit gesorgt

Für solche, die aus dem Kindesalter herausgewachsen sind und es lieber feuchtfröhlich mögen, könnte das „Murphy's Law“ eine gute Anlaufstation sein. Bis spät in die Nacht spielen hier verschiedene Rockbands. Wer aber vielmehr an Gemälden und Skulpturen vorbeischlendern möchte, kann sich im Edwin-Scharf-Haus in Neu-Ulm oder im Kunstraum West an der Söflinger Straße inspirieren lassen. Und das bei voraussichtlich heuer wieder bei gutem Wetter.

Aber auch Sicherheit ist in diesem Jahr ein großes Thema: Bei den aktuellen Geschehnissen müssten Themen wie Sicherheit einfach mitgedacht werden, sagt Ralph Seiffert, Leiter des Fachbereichs Schulen, Sport und Soziales der Stadt Neu-Ulm. Man hätte das Sicherheitskonzept des Deutschen Musikfests, das Anfang Juni in Ulm stattfand, übernehmen können. Deswegen werden auch bei der Kulturnacht Terrorsperren rund um den Münsterplatz und den Weinhof am Schwörhaus aufgestellt. Auch wenn solche Maßnahmen zusätzliche Kosten bedeuten – die Ticket-Preise erhöhen sich dadurch nicht.

Preise und Anreise: So kommen Sie am besten nach Ulm

Regulär kostet der Eintritt zehn Euro. Schülerinnen, Azubis und Studenten kommen mit einem Eintritt von acht Euro weg. Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Zugang sogar kostenlos. Damit bleiben die Organisatoren der ursprünglichen Preislinie treu: Schon 2001 kostete der Eintritt zu der Kulturnacht 10 D-Mark. Tickets können bereits jetzt online auf www.kulturnacht-ulm.de oder während der Kulturnacht an allen Veranstaltungsorten erworben werden.

Alle Veranstaltungsorte seien laut Organisatoren gut zu Fuß oder ÖPNV zu erreichen. Vor einer Anreise mit dem Auto rät Seifert ab. Falls nicht anders möglich, sollte man das Park and Ride Angebot an der Donauhalle, am Kuhberg oder am Sciencepark nutzen.