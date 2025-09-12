Ellen Akimoto beim Kunstverein Ulm: Ihre Kunst soll irritieren

Erst vor wenigen Monaten hat es die kalifornische Künstlerin Ellen Akimoto auf die internationale Bühne geschafft. Nachdem sie zuletzt in Berlin ausstellte, wurden ihre Werke in der renommierten französisch-internationalen Zeitung „Le Monde diplomatique“ geführt. Nun kommt die Künstlerin mit ihrer Ausstellung „Everybody’s in the Room Again“ nach Ulm und überzeugt in den Räumlichkeiten des Ulmer Kunstvereins mit 11 emotional-ergreifenden Werken.

Akimoto malt Figuren. Das können Menschen, Vögel, Katzen, Blumen sein. Die Figuren in ihren Werken wirken lebendig, gar zu menschlich. „Das Bild soll leben“, sagt sie. Häufig schauen ihre Figuren mit einem leeren Blick in die Ferne. „Ein Blick, als wenn die eigene Weltanschauung auseinanderbricht.“ Akimoto‘s Bilder sollen dem Betrachter einen Spiegel vorhalten.

Der Mensch steht im Mittelpunkt von Akimotos Arbeit

„Mein Interesse war es immer, Menschen und die soziale Dimension darzustellen.“ In ihren Bildern möchte sie Konflikte und Missverständnisse darstellen. Und damit wiederum die Wirklichkeit darstellen. Menschen würden gerade in der Realität zuhauf mit anderen Meinungen konfrontiert werden. „Sie müssen zusammen sein“, sagt Akimoto.

„Everybody’s in the Room Again.“ Mit dem Titel meint die 37-jährige Künstlerin es bildlich. Denn alle menschlichen Figuren befinden sich in den ausgestellten Gemälden in Räumen – teils kontrastiert mit menschenfreien Landschaften, in denen Schemen von verzerrten Alltagsgegenständen, wie Pinseln, Hammern oder Bücher umherschwirren.

Akimotos Bilder kommentieren die Gesellschaft

Sie sind ein Symbol für die Dissonanz zwischen Mensch und Natur. Für die Abstrusität des Alltags. Und vielleicht eine Mahnung: Der Mensch hat sich von Mutter Erde entfremdet. Das verdeutlicht sich auch an Tieren, die in ihren Gemälden zwischen den Sphären wandern können. „Sie haben sich an unsere Lebensweise gewöhnt, aber ihre Wildheit bleibt“, sagt die Künstlerin.

Tiere – besonders Katzen – sind ein beliebtes Motiv von Akimoto. Auf einem Bild räkelt sich eine Katze lediglich auf einem bunten Teppich. Auf einem anderen, mit dem Titel „Play Fight“, kämpfen die Geister einer Katze und eines Kaninchens gegeneinander. Auch in ihrem größten Werk, das namensgebend für die Ausstellung ist, beobachtet eine Katze die sich streitenden und krümmenden Menschen.

Akimoto über ihre Gemälde: „Der Betrachter soll zurückgestoßen werden.“

Vor zwölf Jahren kam Akimoto nach Deutschland, um in Leipzig Kunst zu studieren. Collagen fertigte sie zwar bereits in den USA an, aber stets ohne Hintergrund, nur auf Papier und ohne Leinwand – diese Elemente ergänzte sie erst in Deutschland. Jetzt spielt sie mit Perspektiven und Räumen. Ein häufiges Merkmal ihrer Werke: Dielenböden – warm und dem menschlichen Auge vertraut.

Die Texturen und Oberflächen sollen auf der Leinwand möglichst realitätsnah aussehen, nur um durch ihre Anordnung mit der gewohnten Wirklichkeit zu brechen, erklärt Akimoto. Ihre Bilder sollen irritieren. „Der Betrachter soll zurückgestoßen werden.“ Das rege zum Grübeln an. „Ein gutes Bild soll mehrere Interpretationen zulassen.“

Bis wann Akimotos Werke beim Kunstverein Ulm zu sehen sind

Die Vernissage zu „Everybody’s in the Room findet am Samstag um 19 Uhr im Schuhhaussaal statt. Gemeinsam mit Kuratorin Daniela Baumann führt Ellen Akimoto persönlich durch die Ausstellung in den Räumlichkeiten des Ulmer Kunstvereins. Bis zum 26. Oktober können Akimotos Werke im Schuhhaussaal am Münsterplatz betrachtet werden.