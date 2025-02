Neu-Ulm Pizza, Pasta, Burger: Neues Restaurant "La Mila" eröffnet in Neu-Ulmer Innenstadt

In der Marienstraße in Neu-Ulm soll schon ab Dienstag wieder italienische Klassiker geben. Die Betreiber waren zuletzt in Senden aktiv und leben in Buch-Gannertshofen.