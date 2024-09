Neu-Ulmer Ladendieb war zur Fahndung ausgeschrieben

Ein versuchter Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Augsburger Straße wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Freitagnachmittag gemeldet. Ein 31-jähriger Ladendieb wurde zuvor vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er im Verkaufsbereich an einem Parfüm, im Wert von etwa 140 Euro, die Diebstahlsicherung entfernte und damit in Richtung Ausgang ging.

Der Ladendetektiv hat alles beobachtet

Hierbei bemerkte der Ladendieb vermutlich den bereits auf ihn wartenden Ladendetektiv. Der Ladendieb ging deshalb zurück in die Verkaufsräume, um dort das Parfüm wieder abzustellen, wurde dabei aber im Anschluss vom Ladendetektiv mit dem versuchten Ladendiebstahl konfrontiert.

Bei der Personalienüberprüfung vor Ort stellten die verständigten Polizeibeamten fest, dass zum 31-jährigen Ladendieb, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, eine Fahndungsnotierung im polizeilichen Datensystem hinterlegt war. Der 31-Jährige wurde von den Behörden aus Bosnien und Herzegowina aufgrund einer im Jahre 2020 begangenen Körperverletzung gesucht, weshalb dieser zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der Dieb wird dem Haftrichter vorgeführt

Aufgrund des Abschiebehaftbeschlusses wurde der 31-Jährige vor Ort verhaftet und am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, der über die weitere Freiheitsentziehung entscheiden wird. Aufgrund des versuchten Ladendiebstahls in der Drogerie wurde gegen den 31-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.