Ladendieb will in Ulmer Supermarkt gegen Regal urinieren

Renitent verhielt sich ein 36-Jähriger am Montag in Ulm. Wie die Polizei Ulm mitteilt, beobachtete ein Detektiv den Mann gegen 18.20 Uhr in einem Supermarkt beim Albert-Einstein-Platz. Der Dieb verstaute Lebensmittel und Getränkedosen in seiner Umhängetasche. Als er im Verkaufsraum gegen ein Regal urinieren wollte, nahm in der Detektiv fest. Dabei zeigte sich der 36-Jährige renitent und versuchte wohl, ein Küchenmesser aus seiner Hosentasche zu ziehen.

Dem Detektiv gelang es, den Verdächtigen zu überwältigen und ihm das Messer abzunehmen. Durch Tritte des Beschuldigten erlitt der Mitarbeiter leichte Verletzungen. Die Polizei Ulm nahm den aggressiven und betrunkenen Ladendieb mit auf ein Revier. Dort verbrachte er die Nacht in einer Zelle. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. (AZ)