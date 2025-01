Ladendiebe flüchten aus Supermarkt

In Vöhringen hat ein Kunde drei Männer beim Ladendiebstahl beobachtet. Nachdem das Personal sie darauf angesprochen hatte, flüchteten zwei der drei Diebe. Laut Polizei konnte ein Mann festgehalten werden.

Am Montagnachmittag hielten sich drei Männer in einem Verbrauchermarkt in Vöhringen auf. Ein aufmerksamer Kunde beobachtete, wie die Männer mehrere Gegenstände in ihre Jackentaschen steckten, und informierte daraufhin das Verkaufspersonal. Nachdem nur einer der drei Männer bezahlte, konfrontierte sie das Ladenpersonal. Zwei der drei Täter flüchteten sofort aus dem Laden. Dabei verlor einer der Diebe zumindest einen Teil seines gestohlenen Gutes. Der dritte Mann wurde vom Verkaufspersonal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei ihm fanden die Beamten Lebensmittel im Wert von wenigen Euro, die er in seiner Kleidung versteckt hatte. Die Ermittlungen der weiteren Täter dauert an. Bei Hinweisen wenden Sie sich an die Polizei Illertissen. (AZ)