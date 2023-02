Unbekannte stehlen 35 Meter hohe Buche

Unbekannte Täter fällen eine Buche in Laichingen und entwenden den Stamm in einem Stück. Die Polizei sucht Zeugen für den dreisten Diebstahl.

In Laichingen haben unbekannte Diebe eine 35 Meter hohe Buche gefällt, vor Ort entastet und schließlich abtransportiert. Der Eigentümer des Waldstücks bemerkte den Diebstahl erst am Donnerstag, der Baum dürfte jedoch irgendwann in den beiden Wochen davor entwendet worden sein.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Buche unter Einsatz schweren forstwirtschaftlichen Gerätes in einem Stück abtransportiert und hernach versucht, die Tat durch das Abdecken des Baumstumpfes zu vertuschen.

Die Polizei Laichingen sucht diesbezüglich Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum im Gewann Hagsbuch etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, und sich unter der Telefonnummer 07333/950960 melden können. (AZ)