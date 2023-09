Landkreis Neu-Ulm

vor 52 Min.

Ärger über Lauterbach: Mehrere Apotheken im Kreis Neu-Ulm schließen heute

Auch Apotheken im Kreis Neu-Ulm bleiben am Mittwochnachmittag geschlossen.

Plus Auch im Landkreis Neu-Ulm werden Apotheken heute Nachmittag schließen. Der Ärger über Gesundheitsminister Lauterbach ist groß, die Stimmung schlecht.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Wer am heutigen Mittwoch, 27. September, etwas aus der Apotheke braucht, sollte sich den Einkauf für den Morgen oder den späten Nachmittag vornehmen. Denn von 13 bis 16 Uhr könnten viele Apotheken geschlossen bleiben, auch in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu. Darauf macht Franziska Utzinger, die regionale Vertreterin des bayerischen Apothekerverbands für die hiesigen Landkreise, aufmerksam. "Der Winter wird nicht witzig", sagt sie. Und weiter: "Wir werden noch mehr Apotheken haben, die schließen."

Der Grund für die zeitweilige Schließung heute ist das Grußwort von Gesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) beim Apothekertag in Düsseldorf, das live im Internet verfolgt werden kann. Seine Pläne für eine Umstrukturierung des Apothekensystems bewertet die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) als "grenzenlose Verantwortungslosigkeit". Eine Pressemitteilung der ABDA am Donnerstag trug den Titel "Lauterbach will Apothekenstrukturen zerstören".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen