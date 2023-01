Ärger über zu teures Essen auf Rädern: Wer kann sich das noch leisten?

Plus Morgens und abends nichts mehr essen? Wer sich nicht mehr selbst versorgen kann, ist auf Lieferdienste angewiesen. Doch auch jene Anbieter haben aktuell zu kämpfen.

Eberhard Gaisser ist aufgebracht. "Mich hat der Schlag getroffen", sagt der 75 Jahre alte Senior aus Pfaffenhofen. Seine Frau lebt im Plegeheim. Er selbst sitzt nach einer Fraktur im Rollstuhl und ist auf sogenanntes Essen auf Rädern angewiesen. Doch bei den Kosten dafür fiel er schier vom Glauben ab. Anbieter aus der Region äußern zwar Verständnis. Sie geben aber gleichzeitig zu verstehen: Die Kosten könnten wohl noch weiter steigen. Manch einer zahlt sogar schon drauf.