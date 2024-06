Tag der offenen Gartentür: Was am Sonntag im Kreis Neu-Ulm geboten ist

Beim "Tag der offenen Gartentür" stehen dieses Mal vor allem vier Grundstücke in Unterelchingen offen, in denen sehr unterschiedliche Ansätze bei der Gestaltung verfolgt werden.

Nicht wenige Menschen legen ausgesprochen viel Wert darauf, das Grundstück um ihr Haus möglichst schön zu gestalten. Doch das zeigen sie eher selten fremden Besuchern. Einmal im Jahr besteht die Möglichkeit, einen genaueren Blick in Grundstücke zu werfen, die einem für gewöhnlich nicht offenstehen: Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege im Kreis Neu-Ulm veranstaltet am Sonntag, 30. Juni, wieder den "Tag der offenen Gartentür". Sechs Gärten, darunter vier private, sind von 10 bis 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. An diesem „grünen Feiertag" – stets am letzten Junisonntag – strömen im Bezirk Schwaben seit dem Jahr 2000 tausende Gartenliebhaberinnen und -liebhaber in die geöffneten Grundstücke. Diesmal stehen schwabenweit 47 Adressen offen.

Dieser Garten ist eine Oase mit Schwimmteich

Heuer können in Unterelchingen vier Privatgärten bewundert werden, die unterschiedliche Ansätze bei der Gestaltung verfolgen. In der Obstgartenstraße 19 öffnen Karin und Wolfgang Batke ihre Pforte und präsentieren ihren sehenswerten Nutz- und Ziergarten. Am Eingangsbereich bereichert ein neu angelegter Schwimmteich mit bepflanztem Flachwasserbereich die Oase. Der Bewuchs ist artenreich, mit vielen Stauden, Obstgehölzen, allerlei Gemüse und prächtigem Hausbaum.

In der benachbarten Badergasse 21 gewähren Felicitas und Bonaventura Mayr Einblicke. Der artenreiche Naturgarten wurde im vergangenen Jahr mit dem Zertifikat „Naturgarten - Bayern blüht“ ausgezeichnet und ist gestalterisch faszinierend angelegt. Mit insektenliebenden Pflanzen, verschiedenen Obst- und Beerensorten, historischen Rosen, kleinem Teich, allerlei Gemüsearten und Tomaten aus aller Welt zeigt das Ehepaar, wie man ein Paradies für Mensch und Natur schaffen kann, schwärmt das Landratsamt.

Ein beschaulicher Naturgarten mit Wildblumen

Direkt angrenzend präsentiert Beate Rid in der Zahngasse 7 ihren beschaulichen Naturgarten mit Wildblumen vor dem Haus. Am Hang gelegen, ist er auf zwei Ebenen gestaltet und mit zahlreichen Blütenstauden sowie einem liebevoll angelegten Gemüsebereich bepflanzt. Ein mediterraner Innenhof mit vielen kreativen Accessoires und einer begrünten Laube lädt zum Verweilen ein.

Das vierte Privatareal liegt ungefähr 500 Meter davon entfernt im Enzianweg 1 in Unterelchingen. Hier öffnet Bodo Hundsdörfer seinen blumenreichen Garten, der mit prächtigen Sommerblumen, Stauden, Rosen und Kübelpflanzen bestückt ist. Ein harmonisch gestalteter Eingangsbereich, ein schöner Gemüsegarten in Mischkultur mit Hochbeet und verschiedene Obstbäume – auch als Spalier – bereichern das sehenswerte Eckgrundstück.

Auch der Kreismustergarten bietet Neues

Am Sonntag ist auch wieder der Kreismustergarten in der Ulmer Straße 31 in Weißenhorn als Impulsgeber für artenreich bepflanzte Gärten mit von der Partie. Auf dem 9.000 Quadratmeter großen Gelände gibt der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, Rudolf Siehler, bei regelmäßigen Führungen Tipps zur ökologisch wertvollen Gestaltung. Zudem zeigt der Imkerverein Weißenhorn die Wunderwelt der Bienen. Ein Erhaltungsgarten für bedrohte Apfel- und Birnensorten und ein Umweltpavillon sind neue Attraktionen im Schaugarten, ebenso das Alpinum, das Lebensraum für 700 trocken liebende Pflanzen und Eidechsen bietet.

Partner beim „Tag der offenen Gartentür“ ist einmal mehr der Verein „Förderer der Gartenkultur“ bei der Staudengärtnerei an der Jungviehweide in Illertissen. Eine Online-Karte mit allen teilnehmenden Adressen in Schwaben findet sich unter der Webadresse https://www.gartenbauvereine-schwaben.de/aktuelles/.