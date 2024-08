Analyse der Arbeitsagentur: So viel verdienen Vollzeitbeschäftigte im Landkreis Neu-Ulm

Wie unterscheiden sich die Entgelte regional und nach Geschlecht? Zahlt sich eine Qualifizierung aus? Die aktuelle Entgeltanalyse der Bundesagentur für Arbeit beleuchtet den Verdienst in unterschiedlichen Facetten. Dabei wird der Median, also das mittlere Brutto-Arbeitsentgelt sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter, zugrunde gelegt.

Dies war das mittlere Gehalt von Frauen und Männern im Landkreis Neu-Ulm

Dieses lag im Jahr 2023 im Landkreis Neu-Ulm bei monatlich 3896 Euro. Gegenüber dem Jahr 2023 sind die Löhne und Gehälter somit um 120 Euro oder 3,2 Prozent gestiegen. Das Plus erklärt sich laut Agentur insbesondere mit Entgeltzuwächsen in Folge von höheren Tarifabschlüssen. Während Männer 4160 Euro verdienten, lag das Entgelt von Frauen bei 3340 Euro. Die Differenz betrug damit 820 Euro und stieg im Vergleich zum Jahr 2022 sogar um zwei Euro. Im Jahr 2019 haben sich die Löhne und Gehälter noch um 905 Euro unterschieden.

Ausschlaggebend für den deutlichen Gap ist, dass Frauen überproportional in schlechter bezahlten „typischen Frauenberufen“ arbeiten, wie beispielsweise dem Friseurhandwerk, im sozialpflegerischen Bereich oder im Service. Dass Qualifikation sich geschlechterübergreifend positiv auswirkt, ist nicht neu. „Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist nicht nur die beste Arbeitslosenversicherung, sie ist auch ein Garant für einen besseren Verdienst“, erklärt die Agentur für Arbeit. Während Menschen ohne Berufsabschluss 3006 Euro erzielten, lag der Verdienst bei Arbeitnehmern mit anerkanntem Berufsabschluss bei 3909 Euro. Akademiker erzielten im Median 5590 Euro.

Hamburg liegt bei den Löhnen und Gehältern vorne, Bayern belegt den fünften Platz

Mit zunehmendem Lebensalter steigt bei den Beschäftigten das Entgelt. Arbeitnehmer unter 25 Jahren bekamen 3084 Euro, 25- bis unter 55-Jährige 3949 Euro. Die älteren Arbeitnehmer erwirtschafteten 4149 Euro.

Das Medianeinkommen für ganz Deutschland liegt bei 3.796 Euro. Die höchsten Medianentgelte erzielten Vollzeitbeschäftigte in Hamburg mit 4304 Euro, Baden-Württemberg mit 4134 Euro und Hessen mit 4087 Euro. Bayern liegt im Ranking auf Platz 5. Hier lag der Median bei 3948 Euro. Mecklenburg-Vorpommern (3098 Euro), Thüringen (3109 Euro) und Sachsen-Anhalt (3152 Euro) bildeten bei der Höhe des Entgelts die Schlusslichter unter den Bundesländern.

Wichtig ist der Hinweis der Arbeitsagentur, dass es sich bei diesen Zahlen nicht um die klassischen „Durchschnittsgehälter“ handelt, also das arithmetische Mittel. Dabei zählt man alle Gehälter zusammen und teilt sie durch die Anzahl der Beschäftigten. Der Median teilt dagegen eine Stichprobe in zwei Hälften, darum nennt man ihn auch Zentralwert. Das heißt, die eine Hälfte der Beschäftigten erzielt ein Entgelt, das unter diesem Wert liegt, die andere Hälfte liegt darüber. So fallen extreme Werte („Ausreißer“) weg. Die Bundesagentur für Arbeit erhebt die Entgelte immer zum Stichtag 31. Dezember für alle Vollzeitbeschäftigten. (AZ)