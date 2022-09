Die Neu-Ulmer CSU-Landtagsabgeordnete Beate Merk steht nicht mehr zur Wahl. Für ihre Zukunft hat die frühere Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin schon genaue Pläne.

Die CSU-Landtagsabgeordnete Beate Merk zieht sich aus der Politik zurück. Sie wird zwar noch ihr Mandat im Maximilianeum erfüllen, das Ende nächsten Jahres ausläuft, doch dann ist nach 28 Jahren Schluss mit der politischen Karriere. Das hat sie am Montagnachmittag bekannt gegeben. Nach ihrem Rückzug will sie als Juristin arbeiten – aber nicht in Neu-Ulm, sondern in München. Das hat auch etwas mit ihrem Lebensgefährten zu tun, einem Oberbayern.

Der Rückzug fällt ihr nicht schwer, sagt Beate Merk

Fällt ihr der Rückzug schwer? "Nein, überhaupt nicht", sagte sie am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion, "ich habe mir das schon lange vorgenommen und das auch lange vorbereitet." Natürlich habe es viele Menschen gegeben, die ihr gesagt hätten, sie möge doch weitermachen. "Das freut einen, aber ich wollte jetzt diese Entscheidung selber treffen." In einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung lässt sie sich mit den Worten zitieren, sie gehe diesen Schritt "ganz bewusst, entspannt und überlegt. Für mich war schon lange klar, dass diese Legislatur meine letzte wird." Sie habe in ihrer politischen Laufbahn alles erreicht, "was ich mir je gewünscht und erträumt habe". Dafür empfinde sie große Dankbarkeit, vor allem, weil sie ihrer Heimat – " Ich bin Neu-Ulmerin mit Leib und Seele!" – vieles habe ermöglichen können.

Zuletzt bekleidete Beate Merk keinen wichtigen Posten mehr

Was wird sie aus ihrer Zeit als Abgeordnete am meisten vermissen? Beate Merk antwortet spontan: "Die Gemeinschaft in dieser wunderbaren Fraktion und auch die tolle Frauengruppe." Merk war 2008 über die CSU-Liste in den Landtag eingezogen, 2013 beerbte sie sozusagen Peter Schmid als direkt gewählte Abgeordnete. Seither konnte sie diesen Sitz stets sicher verteidigen. Insgesamt 15 Jahre lang war Merk Ministerin, zuerst für Justiz, dann war sie als inoffizielle bayerische Außenministerin unterwegs. Offiziell hieß der Posten "Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen". In der aktuellen Wahlperiode bekleidete sie jedoch kein Ministeramt mehr, was auch die Spekulationen nährte, dass sie bei der nächsten Landtagswahl im kommenden Jahr nicht mehr antreten werde.

Doch ihr nun angekündigter Rückzug aus der Politik heißt nicht, dass sie die Füße hochlegen möchte. Die studierte Juristin ist mittlerweile als Rechtsanwältin zugelassen. Zusammen mit Freunden - einer davon ist ihr Lebensgefährte, der Rechtsanwalt Christian Dennler - gründete sie in München die Kanzlei SchemmelMerk. Diese, laut Eigendarstellung, "Boutiquekanzlei" hat sich vornehmlich auf Wirtschaftsberatung und Steuer- sowie Wirtschaftsstrafrecht spezialisiert. Merk beteuert, sie habe nach ihrem Abschied als Justizministerin 2013 die nötige Karenzzeit verstreichen lassen, bevor sie sich selber als Anwältin betätigt.

Zusammen mit Freunden hat Beate Merk eine Wirtschaftskanzlei gegründet

Damit schließe sie mit der Politik ab und gebe nun ihr Wissen über die Kanzlei an andere weiter. In ihrer Erklärung liest sich das so: "Meine reiche Lebenserfahrung aus guten und schweren Zeiten sowie mein umfangreiches Fachwissen werde ich einbringen, um anderen auf den mir vertrauten Gebieten beratend zur Seite zu stehen." Insofern freue sie sich, in ihren angestammten Beruf zurückzukehren. Merk hatte nach ihrem Jurastudium mehrere Jahre als juristische Beamtin im Neu-Ulmer Landratsamt gearbeitet und war dort kraft Amtes Stellvertreterin des Landrates. 1995 gewann sie mit drei Stimmen Vorsprung die Wahl zur Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin. Damit begann ihre lange Politkarriere.

Merk versicherte, sie werde weiterhin von Neu-Ulm nach München pendeln, das sei sie ja gewohnt. Aber nicht zuletzt wegen ihres Lebensgefährten Christian Dennler werde sie schwerpunktmäßig eben in Oberbayern leben. Was ihre Zukunft betrifft, sagt sie: "Das wird bestimmt gut."

Mit ihrer Rückzugsankündigung hat Merk den CSU-Kreisvorsitzenden Thorsten Freudenberger am Donnerstag nicht unbedingt überrascht: "Ich wusste es schon ein bisschen länger, aber auch noch nicht so lange", sagte er auf Nachfrage. Er habe Respekt vor der Entscheidung. Die Leistung von Beate Merk sei enorm. Alleine schon 15 Jahre lang ein Ministeramt bekleidet zu haben, "das schaffen sehr wenige". Sie sei eine starke Interessenvertreterin der Region gewesen, deshalb gebühre ihr Respekt und Dank für ihre Arbeit.

Nun steht die CSU im Landkreis vor der Nachfolgefrage. Nachdem nun klar ist, dass Merk nicht mehr antritt, werde in vielen Gesprächen und einem "transparenten Verfahren" ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht. Grund zur Eile sieht Freudenberger nicht, denn die Wahl ist erst für den Herbst kommenden Jahres angesetzt. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest.