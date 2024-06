Landkreis Neu-Ulm

Bezahlkarte für Asylbewerber kommt im Kreis Neu-Ulm

So sieht die neue Bezahlkarte für Asylbewerber aus. Die rund 1500 Asylbewerber im Landkreis können voraussichtlich ab Juli – mit Ausnahme von 50 Euro – nur noch damit einkaufen gehen.

Plus Der Bundesrat hat es beschlossen, Söder möchte schnell sein, und so kommt auch im Kreis Neu-Ulm bald die Bezahlkarte für Asylbewerber. Was dahintersteckt.

Von Philipp Scheuerl

Im Landkreis Neu-Ulm steht ab Juli eine bedeutende Veränderung für Asylbewerber an: Statt Bargeld erhalten rund 1500 Personen künftig eine Bezahlkarte, auf die monatlich Geld überwiesen wird. Diese neue Regelung bringt strikte Vorschriften mit sich, wo und was eingekauft werden darf – keine Online-Einkäufe, keine Spielotheken und keine Auslandsüberweisungen mehr. Mit dem neuen Bezahlsystem möchte die Regierung die Zuwanderung nach Deutschland unbeliebter machen und die Verwaltungen entlasten – soziale Hilfsdienste hingegen sehen die Karte kritisch.

Eine Sprecherin des Neu-Ulmer Landratsamtes im Fachbereich Soziales, hat die Umstellung bestätigt. Demnach wurden 2000 Karten bestellt und treffen in dieser Woche ein, damit sie pünktlich zum 1. Juli aktiviert werden können. Die Bezahlkarte wurde zuvor in vier bayerischen Kommunen, darunter im benachbarten Landkreis Günzburg, getestet und hat sich wohl bewährt. Daher plant Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), die Bezahlkarte bis zum 30. Juni in ganz Bayern einzuführen.

