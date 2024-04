Blitzmarathon 2024: Die Polizei im Raum Ulm und Neu-Ulm zieht Bilanz

Die Polizei ging am Freitag und Samstag verstärkt gegen Temposünder vor. Mancher verhielt sich "unrühmlich". Die Ordnungshüter ziehen aber ein positives Fazit.

Der Blitzmarathon am vergangenen Freitag und Samstag hat bei Verkehrsteilnehmern Eindruck hinterlassen. Das zeigte sich unter anderem bei einer Kontrollstelle nahe dem Harzerhof in Neu-Ulm. Dort kamen Autos mit 47 km/h bei erlaubten 80 angefahren. Doch nicht überall war das Verhalten so. Das für den Kreis Neu-Ulm zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West stellte im gesamten Zuständigkeitsgebiet zwischen Donau und Bodensee insgesamt 251 Fahrerinnen und Fahrer fest, die zu schnell unterwegs waren. Im Vorjahr lag die Zahl mit 374 Beanstandungen noch weit darüber. Dominikus Stadler, Vizepräsident des Präsidiums, zieht angesichts des leichten Rückgangs ein positives Fazit. Man wolle die Thematik aber im Auge behalten, sagt er.

Im Raum Weißenhorn und Senden wurden an neun Messstellen Kontrollen mittels eines Handlasergerätes durchgeführt. Der überwiegende Anteil der Verkehrsteilnehmer habe sich an die Tempolimits gehalten, 17 aber nicht. "Unrühmlicher Spitzenreiter" war eine Autofahrerin, die im Bereich Senden auf der Kreisstraße NU3 statt der außerorts erlaubten 80 mit 100 km/h gemessen wurde. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro.

166 statt der erlaubten 80 km/h: "Negative Spitzenreiter" beim Blitzmarathon

Ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot erwartet einen 53-jährigen Autofahrer, der mit 166 bei erlaubten 80 Sachen auf der A7 im Bereich Durach im Kreis Oberallgäu unterwegs war. Er war der "negative Spitzenreiter" im gesamten Präsidiumsbereich. Bei derart hohen Überschreitungen gehen die Behörden "regelmäßig von vorsätzlichem Handeln aus, was zu einer Verdoppelung der Geldbuße führt".

Insgesamt waren zwischen Donau und Bodensee mehr als 150 Personen an knapp 90 Kontrollstellen im Einsatz. Dabei fuhren etwa 23.000 Fahrzeuge durch die Messstellen. Einen Großteil der Verstöße ahndeten die Beamten direkt mit einem Verwarnungsgeld, mehrere Verkehrssünder müssen aber mit Bußgeldanzeigen oder sogar mit Fahrverboten rechnen.

Blitzmarathon: Diese Bilanz zieht die Ulmer Polizei

Das Polizeipräsidium Ulm, zuständig für die Stadt Ulm sowie die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Heidenheim und Göppingen, kontrollierte an insgesamt 45 Stellen. Von 44.419 Fahrzeugen fuhren 991 zu schnell. 548 Fahrerinnen und Fahrer kamen mit einer Verwarnung davon. Sprich, sie überschritten die zulässige Geschwindigkeit um nicht mehr als 20 km/h. Ein Bußgeld in Höhe von mindestens 100 Euro und Punkte im Zentralregister erwarten 443 Fahrer. 30 Personen müssen mit Fahrverboten rechnen. Neben Tempoverstößen deckte die Polizei eine Fahrt unter Alkoholeinfluss auf. Dass keiner der Fahrenden unter Drogeneinfluss stand, wird als "erfreulich" angesehen. Vier Fahrende nutzten ihr Mobiltelefon, fünf waren nicht angeschnallt. (AZ/krom)