„Das ist kein Erdbeerjahr“: Hagel und Frost zerstören ganze Felder im Raum Neu-Ulm

Eigentlich, sagt Alexandra Zott im Gespräch mit unserer Redaktion, sollte sie jetzt positiv sein und auch Positives erzählen. Aber das kann sie nicht. „Es ist dieses Jahr kein Erdbeerjahr“, sagt Zott vom gleichnamigen Obsthof mit Hauptsitz in Senden-Hittistetten, der im Großraum Ulm an elf Standorten etwa 40 Hektar Erdbeerfelder zum Selbstpflücken bewirtschaftet. Nach zwei Frostnächten im Mai kam vergangene Woche auch noch das Unwetter samt Hagel dazu. Konkrete Zahlen will die Tochter von Geschäftsführer Johann Zott nicht nennen. Aber „natürlich, das sind erhebliche Einbußen, die wir da haben.“

