"Das System ist kaputt": Warum Mitte Juni fast alle Apotheken schließen

Plus Apotheker aus Ulm und dem Kreis Neu-Ulm sind sauer auf die Politik. Erstmals legen die Pharmazeuten ihre Arbeit nieder. Für einen Tag sollen so gut wie alle Filialen geschlossen bleiben.

Die Apothekerinnen und Apotheker im Land haben die Schnauze voll, auch die im Landkreis Neu-Ulm. Zum ersten Mal überhaupt wollen sie deshalb bundesweit alle gemeinsam die Arbeit niederlegen und streiken. Am Protesttag am Mittwoch, 14. Juni, sollen so gut wie alle Filialen geschlossen bleiben. Nur noch einen Notdienst, wie man ihn von Sonn- und Feiertagen her kennt, soll es geben. Dass es so weit kommen musste, sagt Franziska Utzinger, die regionale Vertreterin des bayerischen Apothekerverbands für die Landkreise Neu-Ulm und Unterallgäu, liege einzig an der Sparpolitik der Regierenden. Und das seit Jahren. Vor allem auf dem Land würden das die Menschen über kurz oder lang zu spüren bekommen.

Utzinger betreibt Apotheken in Burlafingen, Nersingen und Pfuhl. Erst Ende 2021 musste sie eine Filiale schließen, weil sie nicht ausreichend geeignetes Personal fand. Ihre Prognose: Wenn es so weitergeht wie bisher, müssten bald noch mehr Standorte dichtgemacht werden. "Unter diesen Voraussetzungen ist Nachwuchs nicht mehr zu finden", sagt sie. Und wenn dann auch noch die Hausärzte in ländlicheren Regionen wegfallen, habe das fatale Folgen für die Bevölkerung.

