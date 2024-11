Diese Halloweenstreiche gingen zu weit

Die Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichten von einer verhältnismäßig ruhigen Halloweennacht. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte zu rund 220 Einsätzen ausrücken, 50 Einsätze betraf Ruhestörungen. Lediglich zwei Vorfälle mit körperlicher Auseinandersetzung konnten in direktem Zusammenhang mit den Halloween-Feierlichkeiten gebracht werden. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen. Im Kreis Neu-Ulm gab es vier auffällige Halloween-Einsätze für die Polizei.

In Neu-Ulm haben Unbekannte bei einem „Halloweenstreich“ einen hohen Sachschaden verursacht. Gegen 21:30 Uhr entdeckte eine Streife zwei brennende Altpapiercontainer. Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Fahrzeuge verhindern. Der Schaden an den Containern wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro beziffert. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Container durch Jugendliche mutwillig mit Feuerwerkskörpern in Brand gesetzt wurden. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung laufen.

Mit Feuerwerkskörpern Briefkasten zerstört

Nur eine halbe Stunde später, gegen 22 Uhr, meldete eine Hauseigentümerin aus dem Hafnerweg ebenfalls eine Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper. Die wurden im Briefkasten des Hauses gezündet, sodass dieser beschädigt wurde. Auch Eier warfen die Täter, laut Zeugen mehrere bislang ubekannte Jugendliche, an die Hauswand. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 80130 zu melden.

In der Vogelstraße in Vöhringen sind unbekannte Täter ebenfalls ziemlich rabiat vorgegangen. Sie traten gegen 20:30 Uhr gegen eine Haustüre und beschädigten sie, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Kurios ein Fall aus Illertissen: Gegen 20 Uhr wurde ein fahrendes Auto in der Adolf-Kempter-Straße von unbekannten Tätern mit einem Ei beworfen. Die Fahrertür bekam einen Kratzer ab, der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise zu den Vorfällen in Vöhringen und Illertissen nimmt die Polizei Illertisse unter 07303/96510 entgegen. (AZ)