Erstmals Sprachtest-Pflicht im Kindergarten: „Das wird knackig“

Sprache gilt als der Schlüssel zur Welt, auch zur Integration. In Bayern wird in den kommenden Wochen daher erstmals flächendeckend erfasst, wie gut Kindergartenkinder Deutsch sprechen können. Jene sogenannte „Sprachstandserhebung“ wurde im vergangenen Sommer von der Staatsregierung auf den Weg gebracht, kurz vor Weihnachten trat das Gesetz dazu in Kraft. Bereits Ende Januar sollen erste Ergebnisse vorliegen. Die schnelle Umsetzung bringt Kindergärten, Schulen und Behörden im Kreis Neu-Ulm in Turbulenzen. Was hält man dort von der neuen Pflicht?

