Landkreis Neu-Ulm

vor 19 Min.

Fahrsicherheitstraining: Senioren müssen kräftig in die Eisen steigen

Plus Ältere Menschen sind häufiger in tödliche Unfälle verwickelt als junge, deshalb bietet die Verkehrswacht ein Gratis-Fahrsicherheitstraining an. Vor allem beim rechtzeitigen Bremsen gibt es Probleme.

Von Stefan Kümmritz

Das Grundanliegen der Verkehrswacht sei, immer gesund anzukommen, sagt der Vorsitzende der Verkehrswacht Neu-Ulm, Hans-Peter Albrecht. Bei älteren Leuten ist das oft etwas schwieriger, wie eine Statistik belegt: 50 Prozent mehr Senioren über 75 verursachen tödliche Verkehrsunfälle als die Fahranfänger zwischen 18 und 24 Jahren. Überdies haben sie beim Fahren ein paar andere Mängel, wie ein Fahrsicherheitstraining der Neu-Ulmer Verkehrswacht auf dem Verkehrsübungsplatz in Ludwigsfeld gezeigt hat.

Einparken wie vor 100 Jahren ist tabu

Sechs Frauen und vier Männer nahmen an dem Gratis-Training teil. Als es um die theoretischen Fragen wie etwa Veränderungen in der Straßenverkehrsordnung ging, gab es nicht nur einen Vortrag, wie Kurt Blässing berichtete, der seit fünf Jahren ehrenamtlich beim Sicherheitstraining mitwirkt, vielmehr „gab es einen netten Dialog in angenehmer Atmosphäre.“ Als es zur Praxis ging, standen richtiges Einparken, korrekte Sitzhaltung und insbesondere die Vollbremsung im Vordergrund. „Schon beim Einparken gab es Handlungsbedarf“, erzählte Kurt Blässing. „Der eine oder andere fuhr die Parklücke nicht richtig an, und manch einer wusste nicht, wie man die Außenspiegel verstellt.“ Hans-Peter Albrecht erläuterte dazu: „Einparken wie vor 100 Jahren ist Schnee von gestern. Die Technik bei der Lenkung ist anders und die Reifen sind anders. Die Reifen im Stehen zu drehen, tut ihnen gar nichts.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen