Gesundheit: Der Landkreis Neu-Ulm rückt das Thema Demenz in den Mittelpunkt

Auch in diesem Jahr findet – bereits zum fünften Mal – die bayerische Demenzwoche statt. Veranstaltet wird diese vom bayerischen Gesundheitsministerium. Vom 20. bis 29. September bieten verschiedene Organisationen, Akteure und Verbände in ganz Bayern Veranstaltungen und Aktionen rund um das Thema Demenz an. Ziel ist es, einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft im Umgang mit dem Thema Demenz voranzubringen und Betroffene wie auch deren Angehörige über bestehende Betreuungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Die Gesundheitsregion Plus des Landkreises Neu-Ulm und die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm beteiligen sich gemeinsam mit der Veranstaltungsreihe „Vital – Regional – Digital“ an der Aktion.

Diese Veranstaltungen zu Demenz bieten die Gesundheitsregion Plus und die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm

„Demenz ist weitgehend ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, was mit solchen Aktionswochen durchbrochen werden soll, um Betroffenen und Angehörigen die Unterstützung und Hilfe zuteilwerden lassen, die sie brauchen“, erklärt Marc Löchner, Leiter der Gesundheitsregion Plus. „Auch nach der diesjährigen bayerischen Demenzwoche wird es im Oktober und November noch weitere Termine im Rahmen der Demenzkampagne 2024 der Gesundheitsregion gemeinsam mit Dr. Sarah Straub geben.“

Die Veranstaltungen finden sowohl digital als auch in Präsenz in der Geschäftsstelle der Volkshochschule in Illertissen statt. Folgende Themen werden angeboten:

Montag, 23. September, 10 bis 12 Uhr: Schlafen, essen, pieseln: ein Online-Vortrag von Sonja Brandtner, Gründerin der Tagespflege Rosen-Garten.

Dienstag, 24. September, 14 bis 15.30 Uhr: Demenz: rechtlos? – Vollmachten und Verfügungen: Ein Vortrag von Karl Janson, Jurist, in der Geschäftsstelle der VHS in Illertissen.

Mittwoch, 25. September, 14 bis 15 Uhr: Der Pflegestützpunkt für den Landkreis Neu-Ulm stellt sich vor: Iris Gerlsbeck-Weiß und Rebekka Mayer in der Geschäftsstelle der VHS in Illertissen.

Donnerstag, 26. September, 18 bis 19 Uhr: Umgang mit Demenz im Alltag: ein Vortrag von Dagmar Völskow, Altentherapeutin und Diakonin, in der Geschäftsstelle der VHS in Illertissen.

Die Vorträge sind alle kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich und über die Homepage der Volkshochschule möglich: www.vhs-neu-ulm.de. Neben diesen landkreisweiten Angeboten gibt es etliche weitere Veranstaltungen im Landkreis Neu-Ulm.

In Neu-Ulm ist ein Gottesdienst für Menschen mit und ohne Demenz geplant

Beispielsweise findet in Neu-Ulm ein Gottesdienst für Menschen mit und ohne Demenz statt, allerdings nach der Aktionswoche, nämlich am Samstag, 5. Oktober, um 15 Uhr in der Petruskirche. Organisiert wird der Gottesdienst von der City-Seelsorge Neu-Ulm und der Evangelisch-Lutherischen Pfarrei Neu-Ulm. Der Gottesdienst steht unter dem Thema „Danken“ und wird bewusst kurz gehalten und mit eindrücklichen Texten und bekannten Liedern gestaltet. Ein weiterer demenzsensibler Gottesdienst findet am Samstag, 23. November, in der Kirche St. Johann Baptist statt. Dann zum Thema „Warten“. Weitere Termine finden Interessierte auf der Homepage des Ministeriums unter www.demenzwoche.bayern.de. (AZ)