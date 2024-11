Hilfsaktion für Kinder: Das kommt in die Geschenk-Pakete

Auch wenn sich die Welt und unser Alltag durch immer wieder neue Geschehnisse rasant verändert – das Elend der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in Rumänien bleibt. Genau deshalb organisiert der gemeinnützige Verein Hinsehen und Helfen unter der Schirmherrschaft von Landrätin Sabine Sitter (Landkreis Main-Spessart) und Landrat Hans Reichhart (Landkreis Günzburg) wieder sein Hilfsprojekt Nikolauskonvoi. Im Landkreis gibt es mehrere Anlaufstellen.

Hilfsaktion Nikolauskonvoi unterstützt Kinder Rumänien

Bei der Aktion werden in einem privat organisierten Hilfskonvoi ganz ohne Verwaltungsaufwand klassische Weihnachtspäckchen für jede Altersgruppe in den Süden von Rumänien gefahren und dort den Kindern direkt übergeben. Dazu soll es auch in diesem Jahr wieder sogenannte Überlebenspakete geben, die zentral verteilt werden. Aktuell werden in Rumänien besonders Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen und Hygieneartikel aller Art benötigt – aber auch neuwertige Spielsachen und Kuscheltiere, gut erhaltene Fahrräder und Kinderwägen sowie neue Winterkleidung werden gerne angenommen.

Gut zu wissen: Jedes Päckchen und jede Hilfe kommt dabei direkt bei den bedürftigen Kindern und Familien an. Zum Erfolg tragen jährlich viele ehrenamtliche Helfer aus der Region bei, darunter auch einige Schulen, Kindergärten und Vereine aus Weißenhorn und Umgebung.

Abgabestellen in Neu-Ulm, Pfaffenhofen, Vöhringen, Roggenburg und Weißenhorn

Weitere Informationen zur Hilfsaktion sowie Beispiele, was in die Päckchen gepackt werden kann und die nötigen Paketaufkleber gibt es online unter www.nikolauskonvoi.de oder gedruckt als Flyer in einigen Weißenhorner Geschäften, genau wie eine Liste der möglichen Abgabestationen.

In der Nähe ist die Abgabe bis spätestens Samstag, 16. November, zum Beispiel beim Pflegedienst Medina in Vöhringen, der Manufaktur by Baier in Pfaffenhofen, beim Massagestudio Hera am Jahnufer in Neu-Ulm oder bei den Familien Stocker (Pestalozzistraße 9, 89264 Weißenhorn), Wiehler (Storchenweg 1, 89297 Biberach/Roggenburg) und Breihofer (Bonhoefferstraße 17, 89233 Neu-Ulm-Pfuhl). Alternativ freut sich der Verein auch über eine finanzielle Unterstützung mit einer Überweisung auf dessen Spendenkonto. Auch hierzu sind Angaben auf der Internetseite zu finden. (AZ)