Institution in Geldnot: Kann sich die Kirche die Kirchen noch leisten?

Die Frage klingt im ersten Moment absurd: Kann sich die Kirche die Kirchen noch leisten? Doch es helfe nicht weiter, wegzuschauen, sagt der evangelische Dekan Jürgen Pommer. Und Neu-Ulms Stadtpfarrer Karl Klein, der früher in Altenstadt tätig war, setzt sich schon lange mit der Frage nach der Zukunft von Kirchengebäuden auseinander. Richtlinien oder ein Regelwerk zur Profanisierung von katholischen Kirchen gibt es im Bistum Augsburg noch nicht, erklärt Dekan Martin Straub in Vöhringen. Was kommt auf die Kirchengemeinden zu?

Jürgen Pommer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karl Klein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Straub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis