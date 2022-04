Regelungen gelockert: Kliniken stehen ab sofort wieder für Besucher offen

Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen lockert die Kreisspitalstiftung ab sofort ihre strikten Regelungen. Allerdings gibt es noch kleine Einschränkungen.

Die sinkenden Corona-Infektionszahlen machen es möglich: Die Kliniken der Kreisspitalstiftung lockern das Besuchsverbot. Ab sofort können Patienten der Donauklinik Neu-Ulm, der Stiftungsklinik Weißenhorn und des Gesundheitszentrums Illertissen unter bestimmten Auflagen wieder Besucher empfangen.

So sieht die aktuelle Regelung aus: Die Besuchszeiten der Donauklinik und der Stiftungsklinik gelten jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr, im Gesundheitszentrum Illertissen von 13 Uhr bis 16 Uhr. Die neue Regelung, die am Mittwochvormittag beschlossen wurde, sieht vor, dass jeder Patient pro Tag einen Besucher für eine Stunde empfangen kann. Damit sich nicht mehrere Besucher gleichzeitig in einem Patientenzimmer aufhalten, bittet die Klinikleitung, die geplanten Besuche unter den Angehörigen vorab abzusprechen.

Besucher benötigen einen Corona-Test

Zum Schutz der Patienten könne der Zutritt zur Klinik nur gewährt werden, wenn Besucher gesund sind, also keine Symptome für einen Infekt vorliegen, während des gesamten Aufenthalts im Haus eine FFP-2 Maske tragen und ein negativer Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, oder ein negativer PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, vorgelegt werden kann. Patientinnen und Patienten auf der Covid- und der Intensivstation können nur nach vorheriger Anmeldung und mit ärztlicher Genehmigung besucht werden.

Wie die Kreisspitalstiftung mitteilt, sind von der allgemeinen Regelung ausgenommen: Besuche auf der Palliativstation, die Begleitung schwerstkranker und sterbender Patienten, die Begleitung minderjähriger Patienten und Patienten mit krankheitsbedingten Kommunikationsproblemen. Für die Begleitung zur Geburt und Besuche auf der Entbindungsstation gelten eigene Regelungen. Diese finden sich unter www.kliniken-kreisspitalstiftung.de. (AZ)

