Der Landkreis will mehr Fahrradwerkstätten an Schulen einrichten

Plus Der Landkreis Neu-Ulm will mehr Tempo beim umweltfreundlichen Zweiradverkehr machen und stattet seine Schulen mit mehr Geld aus. Wofür das eingesetzt werden soll.

Bei diesen klirrend kalten Temperaturen auf das Fahrrad zu steigen, macht sicherlich nicht allen Spaß. Dennoch ist das Rad für viele Schülerinnen und Schüler das Fortbewegungsmittel Nummer eins, um in die Schule zu kommen. Damit sie möglichst sicher unterwegs sind, fördert der Landkreis Neu-Ulm seit 2018 den sogenannten Schülerfahrradwintercheck. Der erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. Um den Schulweg auf zwei Räder noch sicherer zu machen, hat der Landkreis beschlossen, an allen weiterführenden Schulen, die er unterhält, auch noch eigene Werkstätten einzurichten.