Frau beleidigt Landrat: Staatsanwaltschaft will höhere Strafe

Eine Frau soll Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger "Kinderschänder" genannt haben. Sie soll in Haft. Die Staatsanwaltschaft und die Verurteilte wollen in Berufung gehen.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat Einspruch gegen das Urteil eingelegt, das das Amtsgericht Neu-Ulm gegen eine 59 Jahre alte Frau aus dem Süden des Landkreises gefällt hat. Richterin Gabriele Buck sah es als erwiesen an, dass die Frau Landrat Thorsten Freudenberger auf Facebook unter anderem als Kinderschänder bezeichnet hatte. Dafür soll die Frau für sechs Monate in Haft. Doch der Prozess geht womöglich in die nächste Runde.

Landrat Thorsten Freudenberger beleidigt: Einspruch gegen Haftstrafe

"Die Strafe ist zu niedrig", sagte Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm unserer Redaktion. Im Verfahren hatte die anwesende Staatsanwältin acht Monate Haft gefordert. Die 59 Jahre alte Frau hatte vehement behauptet, sie habe die beleidigenden Äußerungen nicht veröffentlicht. Vielmehr sei sie Opfer eines Hackerangriffs geworden. Thamm sagte, die Staatsanwaltschaft warte die schriftliche Begründung des Urteils ab. Unter Umständen verzichte man dann doch auf den Einspruch. Nicht nur die Anklagebehörde hat Zweifel am Urteil: Auch die 59-Jährige hat Berufung eingelegt, wie Amtsgerichtsdirektor Alexander Kessler mitteilte. Dass sie mit der Strafe nicht einverstanden ist, hatte die Frau bereits beim Prozess deutlich gemacht. Als Reaktion auf das Urteil hatte sie eine Bibel hochgehalten und Richterin und Staatsanwältin mit rechtlichen Konsequenzen gedroht.

Bleibt zumindest eine Seite bei ihrer Berufung, wird es eine Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Memmingen geben. Thorsten Freudenberger äußerte sich zur Berufung nicht – es handle sich um ein laufendes Verfahren. Nach dem Amtsgerichtsurteil hatte er mitgeteilt: "Gerade als Politiker muss man ein dickes Fell haben und im Rahmen einer weit ausgelegten Meinungsfreiheit viel einstecken können." Er habe gute Erfahrungen damit gemacht, mit Menschen, die ihn beleidigt hätten, zu reden und Dinge direkt zu klären. Aber es müsse im menschlichen Umgang Grenzen geben.