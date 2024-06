Nach Anweisung von oben: Kommunen droht Platzmangel an Grundschulen

Plus Immer mehr Eltern schicken ihr Grundschulkind in die Ganztagsbetreuung. Ein Bundesgesetz befeuert diese Entwicklung. Nun stehen die Kommunen im Landkreis Neu-Ulm gehörig unter Druck.

Eine Gemeinde steht vor einer Herausforderung wie ein Schulkind vor seinen Hausaufgaben. Vor drei Jahren hat die Bundesregierung eine knifflige Aufgabe gestellt, die viele Kommunen noch nicht gelöst haben. Jetzt zeigt sich der Handlungsbedarf: Im Landkreis Neu-Ulm sind zahlreiche Grundschulen zu klein und müssen innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre erweitert werden.

Ein neues Gesetz zur Kinderbetreuung setzt die Gemeinden aufgrund knapper Förderfristen massiv unter Druck. Viele Rathäuser müssen jetzt handeln, um mindestens drei schwerwiegende Konsequenzen zu vermeiden: 1. Beschwerden der Eltern, weil Betreuungsplätze fehlen; 2. Klagen von Rechtsanwälten, weil Betreuungsplätze fehlen; und 3. enorme Rechnungen, die die Gemeinde allein bezahlen muss, weil es dem Staat nicht schnell genug ging. Aber alles der Reihe nach.