Polizei registriert viele Auto-Diebstähle: Bande ist im Kreis Neu-Ulm aktiv

Gleich drei Autos an nur einem Wochenende hat es zuletzt am Pfuhler Baggersee erwischt: ein Wohnmobil, ein Transporter und ein Pkw wurden aufgebrochen. Zeitgleich geriet ein slowakisches Auto am Schützensee in Elchingen in den Fokus von Autoknackern. Immer wieder werden zwar derartige Fälle von der Polizei vermeldet. Doch in jüngster Zeit häufen sie sich. Das bestätigen die Ermittler: Im Kreis Neu-Ulm kam es seit Jahresbeginn zu insgesamt 93 Delikte dieser Art. Der aktuelle Monat Juli, der noch nicht vorbei ist, sticht besonders hervor.

