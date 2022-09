Preiserhöhung im Nahverkehr: DING-Tickets werden teurer

Die Energiekrise schlägt sich auch auf die Fahrkartenpreise im Verkehrsverbund DING nieder. Pendlerinnen und Pendler müssen schon zeitnah mehr Geld zahlen.

Es überrascht wohl kaum: Die Energiekrise schlägt sich auch in den Preisen für Fahrkarten bei Bus und Bahn in der Region rund um Ulm und im Landkreis Neu-Ulm nieder. Der Verkehrsverbund DING kündigt schon jetzt zum 1. Oktober eine durchschnittliche Preiserhöhung von 7,2 Prozent an.

"Manches müssen auch wir als DING einfach akzeptieren", wird der neue, seit August amtierende DING-Geschäftsführer Bastian Goßner in einer Mitteilung zitiert. Normalerweise sei eine nächste Preisänderung erst ein Vierteljahr später im ersten Quartal 2023 vorgesehen. "Der Verbund macht Preiserhöhungen nicht nach Gusto", so Goßner. Doch insbesondere die enormen Energiepreissteigerungen, aber auch die Lohnentwicklungen würden zu Buche schlagen. "Es ist uns leider nicht möglich, die Preise vor diesem Hintergrund stabil zu halten."

Die angepassten Preise seien ab Mitte September über die DING-Internetseite einsehbar. Um den Menschen in der Region aber auch eine Verbesserung anbieten zu können, sollen ab Oktober die Gruppentagestickets für Samstag auch am darauffolgenden Sonntag gelten. (AZ)