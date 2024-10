So oft waren die Feuerwehren 2023 im Landkreis Neu-Ulm im Einsatz

Nahezu elfmal am Tag – oder alle zwei Stunden und zwölf Minuten – wurde im Jahr 2023 eine der mehr als 70 Feuerwehren des Landkreises Neu-Ulm zu Hilfe gerufen. Rund um die Uhr, an allen Tagen des Jahres und bei jedem Wetter, standen hier insgesamt 3619 Feuerwehrleute bereit, um in Not geratenen Mitmenschen zu helfen. Die wichtigste Tätigkeit dabei ist das Retten von Menschen aus teilweise lebensbedrohlichen Zwangslagen, und genau das wurde im Jahr 2023 in 192 Fällen geleistet.

