So sollen die Kliniken im Landkreis Neu-Ulm zukunftssicher werden

Plus Der Landkreis Neu-Ulm möchte alle drei Häuser erhalten, doch sie sollen sich weiter spezialisieren und mit Kliniken jenseits der Kreisgrenzen zusammenarbeiten. Künftig müssen sich die Einrichtungen stärker spezialisieren.

Als sich die Türe zum Sitzungssaal im Landratsamt öffnete und die Öffentlichkeit hereingelassen wurde, herrschte im Inneren eine regelrechte Dschungelatmosphäre, sehr warm und etwas feucht. In den vorangegangenen eineinhalb Stunden hatte der Ausschuss für Gesundheit und Krankenhauswesen hinter verschlossenen Türen mit offenbar rauchenden Köpfen über die Zukunft der Kreiskliniken gebrütet – offenbar erfolgreich, denn am Ende stand ein einstimmiges Ergebnis.

Das besagt ganz grob: Die Kliniken sollen künftig mit Häusern aus der näheren Umgebung kooperieren. Somit geht die Kreisspitalstiftung erstmals offensiv über die Kreisgrenzen hinaus und strebt dabei eine Art Gesundheitsverbund an, in dem jedes Haus zwar die Grund- und Regelversorgung für die Patientinnen und Patienten abdeckt, sich darüber hinaus aber auf bestimmte medizinische Leistungen spezialisiert. Gespräche sollen mit allen angrenzenden Landkreisen und kreisfreien Städten geführt werden.