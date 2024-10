So viele Menschen wollen im Kreis Neu-Ulm ihr Geschlecht ändern

Es war bislang auch schon möglich. Allerdings nur mit besonders hohen Hürden. Wer sein bei der Geburt eingetragenes Geschlecht ändern möchte, kann das bald um einiges leichter tun. Möglich wird das durch das neue sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das am 1. November in Kraft tritt. Es löst das 44 Jahre alte Transsexuellengesetzes ab. Statt einer gerichtlichen Entscheidung brauchen transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen dann nur noch eine Erklärung gegenüber dem Standesamt abzugeben. Seit 1. August lassen sich derartige Erklärungen schon anmelden. Im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm sowie im Raum Babenhausen wurde diese Möglichkeit bereits genutzt.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Neu - Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis