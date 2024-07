Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Wo feiern Sie besonders gerne?

Der Sommer ist auch die Zeit der Feste. Zu keiner Saison feiert es sich besser, zumal milde Temperaturen zum Aufenthalt bis weit in den Abend einladen. So hätte Samstag in Illertissen nach acht Jahren wieder ein Historisches Kinderfest mit Umzug, Spiel und Spaß stattfinden sollen. Und in der Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm hat das Donaufest begonnen, gefolgt vom Volksfest in der Friedichsau eine Woche später. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Wo feiern Sie besonders gerne?

Icon Vergrößern Hülya Degirmenci aus Oberkirchberg. Foto: Regina Langhans Icon Schließen Schließen Hülya Degirmenci aus Oberkirchberg. Foto: Regina Langhans

Hülya Degirmenci aus Oberkirchberg sagt: Zusammen mit meiner Enkelin werde ich das Volksfest in Ulm in der Friedrichsau besuchen. Wir haben schon vorbeigeschaut und nach dem Karussell gespitzelt, es ist noch verpackt. Ich liebe auch die Jahrmärkte wie zum Beispiel den in Illertissen. Ich verbinde mit ihm viele Kindheitserinnerungen. Bei so einem Rummel kommen die Kinder auf ihr Vergnügen und die Erwachsenen genießen die Geselligkeit im Bierzelt.

Icon Vergrößern Ines Zelnicka aus Senden. Foto: Regina Langhans Icon Schließen Schließen Ines Zelnicka aus Senden. Foto: Regina Langhans

Ines Zelnicka aus Senden sagt: Es locken viele schöne Veranstaltungen in der Region. Mir fällt sofort das Donaufest ein, das ich wegen seiner internationalen Gäste und der offenen Atmosphäre sehr mag. Bald startet auch das Volksfest in der Friedrichsau, ebenfalls eine riesige Veranstaltung, aber ganz anders. Das passt, wenn junge Leute zusammen weggehen wollen. Ich kenne es aus meiner italienischen Heimat, so draußen mit Leuten zu feiern.

Icon Vergrößern Dominik Frank aus Betlinshausen. Foto: Regina Langhans Icon Schließen Schließen Dominik Frank aus Betlinshausen. Foto: Regina Langhans

Dominik Frank aus Betlinshausen sagt: Dazu fällt mir gleich das Weinfest letzthin in Illertissen ein, das ich immer sehr gelungen finde. Oder das Waldfest in Holzschwang, das dieses Wochenende stattfindet. Es sind stets schöne Anlässe, zu denen Menschen zusammenkommen und die Gemeinschaft pflegen können. Ich nehme sie wahr, indem ich mit meiner Freundin, Freunden oder der Familie hingehe. Nur sehr schade, wenn schlechtes Wetter alles vermasselt.

Icon Vergrößern Susanne Krimmel-Hilble aus Au. Foto: Regina Langhans Icon Schließen Schließen Susanne Krimmel-Hilble aus Au. Foto: Regina Langhans

Susanne Krimmel-Hilble aus Au sagt: Allein in Illertissen gibt es schöne Anlässe zum Feiern, etwa das Weinfest kürzlich oder auch das Altstadtfest in der Rosengasse. Spontan fallen mir noch die griechischen Abende bei Janni ein, wo sich gut Zeit verbringen lässt. Tatsächlich kann man in Illertissen gut flanieren. Wir kommen mit dem Fahrrad in die Stadt oder nützen den Anlass, um einen Spaziergang zu machen. Alles ist auf kurzem Weg zu erreichen.