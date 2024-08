Wechsel bei den Kliniken: Die Kreisspitalstiftung bekommt einen neuen Chef

Die Kreisspitalstiftung (KSS) Weißenhorn bekommt einen neuen Chef – wenn auch zunächst nur übergangsweise. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, wird Torsten Strehle ab 1. September zum Interim-Stiftungsdirektor ernannt. Er steht damit an der Spitze der Kreiskliniken und ergänzt das bisherige Führungstrio, das aus Verwaltungsdirektor Dr. Bastian Fiederling, Ärztlichem Direktor Dr. Michael Glück und Verbundpflegedirektor Jürgen Lehmann bestand. Die Anstellung ist zunächst auf ein halbes Jahr befristet. Es gibt die Option auf eine Verlängerung von zweimal drei Monaten. Beschlossen wurde dies in einer nicht öffentlichen Sitzung des Krankenhausausschusses.

Das erhofft sich der Landkreis Neu-Ulm von dem Wechsel an der Spitze

Die bisherigen Verantwortlichen bleiben laut Landratsamt Teil des Führungsteams, konzentrieren sich jedoch wieder hauptsächlich auf ihre jeweiligen Zuständigkeitsbereiche. Der neue Stiftungsdirektor werde die strategische Arbeit übernehmen und die Stiftungsverwaltung sowie alle angestoßenen Veränderungen steuern und leiten. Je nach Aufgabenstellung werde er darüber hinaus noch Fachberaterinnen und -berater einbeziehen, um innerhalb kürzester Zeit messbare Ergebnisse erzielen zu können.

Nach dem überraschenden Ausscheiden des ehemaligen Stiftungsdirektors Marc Engelhard hatten Fiederling, Glück und Lehmann die Führung übernommen. Parallel erfolgte eine Strategieklausur, welche die Grundlage für den Gestaltungsprozess „KSS Zukunft“ bildete. Begleitet von einem wurde ein detaillierter Projektplan erstellt, um die Kreisspitalstiftung durch weitreichende Maßnahmen zukunftsfähig zu machen. Diese gelte es nun umzusetzen, so die Kreisbehörde. „Aufgrund der zeitintensiven Teilprojekte, die der geplante Gestaltungsprozess mit sich bringt, sowie des fordernden Tagesgeschäfts konnte die bisherige Leitungstrias die Führungsaufgaben nicht in dem benötigten Maße weiterführen“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. „Gemeinsam mit dem Trägerkreis wurde daher ab Ende Juli eine kurzfristige Lösung erarbeitet.“

Der neue Chef der Kreiskliniken war bisher als externer Berater tätig

Um mögliche Verzögerungen zu vermeiden, wurde in Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Anwaltskanzlei eine Eilvergabe umgesetzt. Mit Blick auf die beschriebene Dringlichkeit werde Torsten Strehle interimsmäßig eingesetzt, heißt es. Ziel sei es, eine schnellstmögliche Optimierung herbeizuführen. Eine längerfristige Lösung hänge vom Verlauf des Zukunftsprozesses und den entsprechenden Maßnahmen ab.

Strehle gehörte bisher als externer Berater dem Trägerkreis an, der „KSS Zukunft“ begleitet. Weitere Mitglieder des Trägerkreises sind die Landrätin, ihr Stellvertreter, ein weiterer externer Berater, der Vorsitzende des Klinikbeirats sowie Vertreterinnen und Vertreter der Landkreisverwaltung.

Der neue Stiftungsdirektor verfügt laut Landratsamt über 25 Jahre Beratungs- und Geschäftserfahrung im Gesundheitswesen und in öffentlichen Einrichtungen. „Wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, dass bei einer Person alles zusammenläuft und dass dieser Person entsprechende Fachleute zur Seite stehen, um Prozesse weiter zu begleiten und voranzubringen“, erläutert stellvertretender Landrat Erich Winkler (CSU). „Bis jetzt waren wir vor allem in der Phase der Analyse, nun muss es an die Umsetzung gehen. Dafür ist es wichtig, am Ball zu bleiben und jemanden zu haben, der sich voll darauf konzentrieren kann.“ (AZ)