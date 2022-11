Landkreis Neu-Ulm

vor 19 Min.

Wenn Sportwetten süchtig machen: Ein Betroffener aus dem Landkreis berichtet

Plus Anfangs zockte er nur ab und zu mit seinen Kumpels, am Ende waren 80.000 Euro weg. Wie ein junger Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm spielsüchtig wurde.

Von Michael Ruddigkeit

Wenn Lukas L.* heute an einem Wettbüro vorbeikommt, empfindet er oftmals Scham. Denn vor noch nicht allzu langer Zeit drehte sich in seinem Leben fast alles nur noch um eines: Zocken. Er gab immer mehr Geld für Sportwetten aus, plünderte nicht nur sein eigenes Sparbuch, sondern auch die Konten seiner Eltern und seiner Schwester. "Ich war fünfeinhalb Jahre spielsüchtig", sagt der 24-Jährige. "In dieser Zeit habe ich etwa 80.000 Euro verspielt." Dabei fing alles ganz harmlos an.

