vor 18 Min.

Was sich der jüngste Kandidat im Stimmkreis Neu-Ulm vorgenommen hat

Der Neu-Ulmer Student Adrian Kapic tritt im Stimmkreis Neu-Ulm für die FDP als Direktkandidat bei der Landtagswahl in Bayern an.

Plus Adrian Kapic aus Neu-Ulm war schon als Schüler bei der FDP. Er will zeigen, dass es in seiner Generation auch andere Positionen gibt als die der "Klimakleber".

Von Michael Ruddigkeit

Zum Endspurt des bayerischen Landtagswahlkampfes stellen wir fünf Direktkandidaten und eine Kandidatin vor. Sie gehören alle Parteien an, die bereits im Maximilianeum vertreten sind. Heute: FDP-Kandidat Adrian Kapic.

Wenn Adrian Kapic sich auf dem Wochenmarkt als Landtagskandidat vorstellt, schauen die Leute manchmal etwas verwundert. Denn der Neu-Ulmer ist erst 20 Jahre alt. Er ist damit der jüngste Direktkandidat im Stimmkreis Neu-Ulm und einer der jüngsten Bewerber der FDP in ganz Bayern. Dennoch hat er das Gefühl, dass die Menschen ihn nach einem ersten Moment der Überraschung ernst nehmen und sich für seine Vorstellungen von Politik interessieren: "Die Bürger hören einem zu", berichtet er von seinen Wahlkampferfahrungen. Und er will ihnen zeigen, "dass die Generation Z auch anders kann".

