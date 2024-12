Sie wollen ein Zeichen setzen: Landwirte versammeln sich mit Traktoren an der B10

An der B10 in Neu-Ulm, unweit des Wertstoffhofs Breitenhofstraße, haben sie sich am Montagabend versammelt: Landwirte aus der Region sind mit Traktoren und Autos gekommen, um ein Zeichen zu setzen und sich an einer Feuerschale auszutauschen. Thema war das Mercosur-Abkommen, das Ende dieser Woche besiegelt werden sollte. Der Bayerische Bauernverband sieht das kritisch und fordert Neuverhandlungen. Deutschlandweit wurde der Montag zu einem Aktionstag der Landwirte, die gleiche Standards für importierte Lebensmittel fordern.

